+++ Nürnberg: Großeinsatz von Polizei und SEK nach Schüssen aus Hinterhof +++

Großeinsatz der Polizei am Freitagabend (12.05.2023) in Nürnberg. Im Bereich der Rothenburger Straße / Zweigstraße kam es gestern zu einem Polizeieinsatz. In einem Hinterhof wurden Schüsse gehört. Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Darunter auch das Spezialeinsatzkommando. "Noch während der Aufnahme durch die Beamten haben die Kollegen auch selbst Schussgeräusche wahrgenommen", erklärt ein Polizeisprecher. Foto: NEWS5 / Oßwald (NEWS5)

