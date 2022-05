Nürnberg vor 14 Minuten

Kultur

Gratis-Eintritt in Nürnbergs Museen - an diesem Tag lohnt sich ein Trip in der Stadt

In den Museen der Stadt Nürnberg ist zum internationalen Museumstag am 15. Mai 2022 der Eintritt kostenlos. So besteht unter anderem die Möglichkeit, das Albrecht-Dürer-Haus, das Museum Tucherschloss und das Fembo-Haus kostenfrei zu besuchen.