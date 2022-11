Nürnberg: Veganes "Pure Food - The Vegan Café & Bar" feierte Anfang Oktober Neueröffnung

Drei Geschwister erfüllen sich "kleinen Traum"

erfüllen sich "kleinen Traum" Besondere Burger, veganes Frühstück, Bowls und mehr stehen auf der Karte

und mehr stehen auf der Karte Foodtruck "kleiner Veganer" der Inhaberinnen bleibt bestehen

Neues veganes Café in Nürnberg am 7. Oktober 2022 eröffnet: Das Lokal bietet ausschließlich vegane Speisen und Getränke an. Die Inhaber wollen "den Menschen zeigen, wie lecker veganes Essen sein kann", erklären sie gegenüber inFranken.de. Zwei der drei Geschwister, die das Café führen, besitzen schon einen veganen Foodtruck. An ihrem neuen Standort bieten sie jetzt auch eine Spezialität aus ihrem vorherigen Geschäft an.

Nürnberger Café "Pure Food" bietet vegane Burger an - mit selbstgemachten Patties

Die drei Geschwister Myrna, Nora und David Benfer haben sich in der Reichstraße 10 in Nürnberg einen Traum erfüllt. Sie eröffneten dort ihr erstes, eigenes Café. Alle drei haben bereits Vorerfahrung im Gastronomie-Bereich: Nora und Myrna betreiben bereits einen eigenen mobilen Imbiss, ihr Bruder hat in der Gastronomie gelernt. "Es war von Anfang an unser Traum ein Café zu führen", allerdings sei das Risiko anfangs zu groß gewesen, diesen zu verwirklichen. Deshalb habe das Geschwisterpaar zuerst einen Foodtruck eröffnet.

"Als sich uns die Möglichkeit geboten hat, an einem festen Standort zu eröffnen, haben wir sie genutzt. Es war schon immer ein kleiner Traum von uns", erklärt Nora Benfer. Ihr Bruder wollte sich schon immer selbstständig machen, deshalb habe man ihn gleich mit ins Boot geholt.

Die Besonderheit seien die Burger Patties: Diese würden aus der Jackfruit von den Mitarbeitern selbstgemacht, wie fast alles andere auch. "Die Burger sind beim Foodtruck schon super angekommen", sagt die Inhaberin. Dort sei oft die Frage nach einem festen Standort aufgekommen, ein weiterer Grund, weshalb das Trio beschlossen habe, ein Café zu eröffnen. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr, Freitag und Samstag habe das Café von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

"Die Zukunft muss vegan sein" - das steht auf der Speisekarte des Nürnberger Cafés

Neben den Burgern gebe es auch Frühstück, Bowls und bald auch Tagesgerichte - alles vegan versteht sich. "Die Zukunft muss vegan sein, wenn wir eine haben wollen", erklärt Benfer im Hinblick auf die Speisekarte.

Man wolle in Zukunft noch abwechslungsreicher werden, um den Leuten zu zeigen, wie "vielfältig und modern die vegane Küche gestaltet werden kann". Außerdem gebe es zu wenige Cafés, die eine rein vegane Speisekarte haben, argumentiert sie.

Das Geschäft im neuen Nürnberger Café laufe bis jetzt wirklich gut. Der Foodtrailer "kleiner Veganer" von Myrna und Nora Benfer bleibe aber weiterhin bestehen. Er könne beispielsweise für ein Catering bei einer Feier gebucht werden. Auch auf Streetfood-Events sei er weiterhin anzutreffen.