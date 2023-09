Reiseportal Booking empfiehlt die Top-5-Bierstädte in Europa

Eine fränkische Stadt in Hochkaräter-Liste dabei

in Hochkaräter-Liste dabei Bierschnitzeljagd, Bierbad, Felsengänge: Diese Attraktionen warten auf Touristen

Europaweit gibt es Städte mit spannender Brauerei-Geschichte, die sich für einen Urlaub anbieten. Die beliebte Online-Reiseagentur booking.com hat das erkannt und eine Empfehlung für reisefreudige Bierfans erstellt. Ein Highlight ist sicherlich ein Bad in sprudelndem Bier in Prag, aber so lange muss der Fahrtweg gar nicht sein. Denn auch Nürnberg eignet sich demnach für unvergessliche Erlebnisse. Wie wirkt sich eigentlich täglicher Bierkonsum auf die Gesundheit aus? Jeden Tag Bier trinken - diese Auswirkungen hat es auf den Körper.

Top 5 der Reiseziele für Bierbegeisterte in Europa - Nürnberg lockt mit historischen Felsenkellern

Nürnberg: Auch "Arenalin-Junkies" können Biertradition erleben

Die Frankenmetropole Nürnberg beherbergt laut booking.com "Bayerns größte Brauerei, Tucher Bräu, deren Geschichte bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Heute können Bierfreunde sich durch 14 Sorten Tucher-Bier probieren". Wer tiefer in die lokale Brauereigeschichte eintauchen wolle, lerne bei einem Rundgang durch die unterirdischen Felsenkeller hautnah, wie das Bier in Nürnberg damals wie heute gelagert wird. "Auch Adrenalin-Junkies werden hier fündig: Der Escape-Room in den Tiefen der Felsenkeller sorgt für ein unvergessliches Erlebnis", heißt es weiter.

Auf etwas entspanntere Art lasse sich die Stadt Nürnberg und ihre Kultur bei einer Besichtigungstour im Touristenzug kennenlernen, bevor Reisende "den Tag in einem der vielen Biergärten bei einem kühlen Rotbier ausklingen lassen".

Dublin ist bekannt für Pale Ales, Stouts und Co.

"Dublin ist ein Traum für Bierliebhaber*innen und bietet zahlreiche berühmte Brauereien, kleine Handwerksbrauereien und traditionelle irische Pubs, die einen Besuch wert sind", schwärmt Booking.com. Die Geschichte des Bieres in Irland reiche etwa 5000 Jahre zurück, wobei die Bierherstellung im 18. Jahrhundert kommerzialisiert worden sei.

"Die Hauptstadt liegt an der Ostküste Irlands an der Mündung des Flusses Liffey und bietet Reisenden, die sich ein eiskaltes Bier wünschen, einen durstlöschenden Pint für so ziemlich jeden Geschmack." Darunter seien "hopfige Klassiker mit einer Kombination aus fruchtigen und Karamellnoten, die bis ins Jahr 1856 zurückreichen, bis hin zu ausgewogenen Pale Ales und dunklen und aromatischen Stouts, die geschmacksintensives Getreide und frische Austern vereinen".

Daneben sei eine Tour zu einer Guinness- und Jameson-Verkostung empfehlenswert. Während der Tour erfuhren Reisende bei einer Verkostung in der Gravity Bar mehr über die Geschichte der Bier- und Whiskey-Produktion.

Brüssel - Reisende kreuzen Bars bei selbstgeführter Tour

Belgiens Brauerei-Geschichte wurzele im 12. Jahrhundert und weise "eine Reihe einzigartiger Methoden" auf, "darunter Trappistenbiere, die in Trappistenklöstern gebraut werden". Die weltberühmte Bierkultur sei vor allem für die Ales bekannt ist. "Der Schwerpunkt liegt auf Malz- und fruchtigen Hefearomen, darunter süße Fruchtbiere, überraschend saure Biere und kräftige 9-prozentige Ales, die von Mönchen gebraut wurden", erklärt booking.com.

Verschiedene preisgekrönte Verkostungstouren oder Sightseeing mit dem Brüsseler Altstadt- und Bier-Erkundungsspiel gehörten zu den Highlights. Auf der selbstgeführten Tour lösten Reisende Rätsel, fänden Hinweise und meisterten Herausforderungen, um auf der Suche nach dem besten Bierrezept der Stadt das nächste Ziel freizuschalten.

Einige Stopps seien an berühmten Bars und Wahrzeichen Brüssels vorgesehen, darunter die Statue Jeanneke Pis und der Mont des Arts.

Prag - "Paradies für Bierliebhaber"

Tschechiens Hauptstadt Prag an der Moldau zieht Touristen wohl vor allem wegen ihrer "Altstadt, ihrer kulturellen Sehenswürdigkeiten und ihrer historischen Stätten" an. Die Online-Reiseagentur nennt die Stadt "Paradies für Bierliebhaber". Tschechien braue seit dem 10. Jahrhundert Bier und gelte als das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Konsum der Welt.

Reisende könnten die alten Bierkeller erkunden oder in eine Badewanne mit sprudelndem Bier eintauchen - "ein bekanntes Spa-Erlebnis, das mutmaßlich die Haut verjüngt". Die Gastro-Kneipe Zlý časy sei für ihre große Auswahl an Craft-Bieren bekannt und einen Besuch wert.

Auch eine Tour durch das tschechische Biermuseum gebe einen tiefen Einblick in die Geschichte des Bierbrauens, inklusive Verkostung. Hier könne man sich sogar eine Bierflasche als Erinnerung an das Erlebnis personalisieren lassen.

München - "mit über 60 Biergärten"

Allein schon wegen des Oktoberfests verbinden viele München mit Bier. "München ist eine dynamische Stadt voller bayerischer Bierstuben, darunter das berühmte Hofbräuhaus, das 1589 gegründet wurde", heißt es im Ranking. In der ältesten Brauerei Münchens gebe es neben einer traditionellen deutschen Mahlzeit wie Bratwurst oder Schnitzel auch Wissenswertes über die Kunst des Bierbrauens zu erfahren.

"In den letzten Jahren sind Craft- und Bio-Bierhersteller aus dem Boden gesprossen, die den traditionellen Brauereien ein wenig Konkurrenz machen", schreibt das Reiseportal über die städtische Entwicklung weiter.

Bier sei im gesamten Jahr in der Stadt präsent: Mit über 60 Biergärten und sechs großen Brauereien lade die Hauptstadt Bayerns auch außerhalb des Oktoberfests zum Anstoßen ein. Im Tap-House gelte es, neue Geschmäcker kennenzulernen: Hier bestehe das Angebot aus über 200 Craft-Bieren von regionalen Herstellern - das "Chili con Bier" sei besonders beliebt.