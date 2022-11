Nürnberg: Neue Bar "Lange Kante 16" in der Altstadt eröffnet

In der Weißgerbergasse in Nürnberg gibt es eine neue Bar: Die "Lange Kante 16". Nach der "Vintage Bar" ist das nun Gerhard Pächs zweiter Laden. Im Gespräch mit inFranken.de spricht er über das Konzept seines neuen Gastronomiebetriebs und erklärt, was hinter ihrem Namen steckt.

Nürnberg: Betreiber der "Vintage Bar" hat "Lange Kante 16" eröffnet - Tresen soll den Gästen ein besonderes Gefühl vermitteln

"Die 'Vintage Bar' ist mit 40 Quadratmetern recht klein, mit der 'Langen Kante 16' konnte ich endlich eine Bar bauen, wie ich sie mir vorstelle", berichtet Päch. Sein neuer Laden feierte Ende September 2022 Eröffnung und biete ihm mehr Gestaltungsmöglichkeiten sowie barrierefreies Arbeiten: "Die Idee war, dass der Gast nah am Geschehen ist, wenn die Drinks produziert werden. Der Tresen ist niedriger, so hat der Gast den Eindruck, er wäre zum Essen eingeladen." Auch das Mischen der Cocktails sei durch das neue Ladenkonzept einfacher, "wenn man sich nicht mehr verrenken muss", erläutert der Barbetreiber.

"Wir sind eine reine American Bar, wir bedienen die Drinks von 1850 bis 1940", so der Bar-Chef. Am 6,20 Meter langen Tresen, dem die Bar auch ihren Namen "Lange Kante" verdanke, würden unter anderem Longdrinks, Old Fashioneds, Manhattans, Martinis, aber auch antialkoholische Getränke wie Säfte oder Cocktails zubereitet. Die Zahl 16 basiere auf der Weißgerbergasse 16, in der die Nürnberger Bar beheimatet ist. Zudem habe sich die "Lange Kante 16" auf sogenannte "Highballs" spezialisiert. Dabei handle es sich um Cocktails, die neben Spirituosen auch kohlensäurehaltige Zutaten wie Sodawasser oder Ginger Ale beinhalten. "Gehobene Küche, wenn es langsam Richtung Stern geht, das machen wir in flüssig", so Päch.

Speisen würden in der klassischen American Bar nicht angeboten. "Was die Wochenenden angeht, ist die Bar gut angelaufen", berichtet Päch. Die "Lange Kante 16" öffnet von Dienstag bis Samstag ab 18 Uhr in Nürnberg ihre Türen und bietet etwa 30 Sitzplätze im Außen- sowie etwa 50 Sitzplätze im Innenbereich der Bar.

