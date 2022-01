Die Freizeitmesse Nürnberg eröffnet vom 9. bis 13. März 2022 in der Messe Nürnberg die Outdoor-Saison und liefert mit ihren Angeboten rund um Tourismus, Caravaning, Outdoor, Sport und Garten die Grundlagen für eine schöne und aktive Freizeit. Das berichtet die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der engeren Hallenkapazitäten in der Messe liegt der Fokus der Freizeitmesse in diesem Jahr auf den Kernthemen Tourismus, Caravaning und Garten, die teilweise sogar deutlich vergrößert sind.

Freizeitmesse Nürnberg: Caravaning, Camping und allerhand Reisen

Das Bedürfnis nach Unabhängigkeit bei Urlaub und Reise und die Möglichkeit für spontane Trips lassen die Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans steigen, deswegen gibt es zur Freizeitmesse 2022 hierzu ein besonders vielfältiges Angebot: Der große Caravan- und Reisemobilsalon präsentiert in Halle 12 Reisemobile, Wohnwagen, Zeltanhänger und Dachzelte von rund 50 Marken und bietet den Besuchern damit eine breite Auswahl für die nächste Reise auf vier Rädern.

Im Foyer der Halle 12 finden sich Angebote und Zubehör für den nächsten Campingurlaub und verschiedene Campingplätze stellen sich vor. Die Halle 11.0 präsentiert Touristik-Angebote und weckt damit die Reiselust. Im Fokus stehen Ausflugs- und Reiseziele zum Beispiel in Norditalien, Österreich, Franken und Ostbayern.

Dabei gibt es Informationen rund um Outdoor-Trips, Wellness-Reisen oder Wander-Touren. Wer den nächsten Urlaub kulinarisch vorbereiten möchte, findet in der Halle 11.1 die Piazza Italia sowie weitere Angebote rund um Essen, Trinken und Haushalt. In der Halle 10.0 gibt es alles für Haus und Garten. GaLaBauer inspirieren für den eigenen Traumgarten und Floristmeister zeigen die aktuellen Deko-Trends.

Besondere Highlights bei Freizeitmesse Nürnberg

In der Halle 10.1 geht es sportlich zu, mit Angeboten rund um Bewegung, Outdoor und Sport. Neben Fahrrädern, E-Bikes und EScootern gibt es die passende Ausrüstung für verschiedene Sportarten im und auf dem Wasser, so zum Beispiel SUPs und Tauchausrüstung. Darüber hinaus gibt es Outdoor- und Sportbekleidung.

An den ersten zwei Tagen der Freizeitmesse, Mittwoch, 9., und Donnerstag, 10. März, präsentieren einige inviva-Aussteller, darunter Verbände und Organisationen, Informationen und Hilfestellungen für ein aktives und selbstbestimmtes Leben. Am Freitag, 11. März ist Outdoor-Aktionstag und am Wochenende, Samstag, 12., und Sonntag, 13. März, stellen regionale Sportvereine sich und ihre Sportarten vor. Die Vereine laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE findet 2022 erstmals nicht parallel zur Freizeitmesse statt. Der neue Termin der Whisk(e)y-Messe ist bereits am 19. und 20. Februar 2022 (PreOpening am 18. Februar) in der Messe Nürnberg.