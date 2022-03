Wie der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg berichtet, stellt der VGN auf der Freizeit Messe vom 9. bis 13. März 2022 die neue Buslinie „Fränkische-Toskana-Express“ (970) ins Bamberger Land und dazu passende Wandermöglichkeiten vor. Dabei handelt es sich um das Gebiet um die Gemeinden Strullendorf, Litzendorf und Memmelsdorf, auch bekannt als Fränkische Toskana.

Der Fränkische-Toskana-Express (Linie 970) drehe ab 1. Mai am Wochenende und Feiertagen seine Runden von Bamberg Bahnhof über Litzendorf nach Tiefenellern, entlang des 13-Brauereien-Weges nach Strullendorf und zurück nach Bamberg. "In der Fränkischen Toskana warten nicht nur Bierkultur und fränkisch-deftiger Genuss vom Feinsten – auch Kunst- und Skulpturenwege, idyllische Fachwerkdörfer und fotogene Landschaften erfreuen das Auge. Wer länger im Bierkeller sitzen bleibt, kommt mit der neuen Buslinie bequem und sicher zurück nach Bamberg zum Bahnhof", wirbt der VGN.

Der Fränkische-Toskana-Express führe zum Startpunkt der VGN-Wanderung "7 auf einen Streich" in Tiefenellern. Wer dagegen an der Haltestelle Kunigundenruh aussteige, könne auch den VGN-Freizeittipp "Durch den Hauptsmoorwald" mit dem Barock-Schloss Seehof erwandern. Ab der Haltestelle Schammelsdorf bietet sich der nördliche Teil des 13-Brauereien-Weges für eine Genusswanderung an. Die Stadtbus-Linie 907 bringt Wandernde auf dem Rückweg ab Memmelsdorf wieder zum Bahnhof Bamberg.

Freizeitmesse Nürnberg: Vorstellung der neuen Buslinie "Fränkische-Toskana-Express" Personen von links nach rechts: Bianca Müller, Tourismusmanagerin Fränkische Toskana, Wolfgang Desel, Bürgermeister Strullendorf, Anja Steidl, Geschäftsführerin VGN, Ulrich Büscher, Freizeit- und Städtetourismus VGN, Melinda Burmeister, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit VGN. VGN / Gaspar-Klein

Die 29 Freizeitlinien seien thematisch zusammengefasst in insgesamt acht Prospekten. Jeder Prospekt decke eine bestimmte Region ab. Sie enthielten neben den Fahrplänen jeweils eine kurze Beschreibung der angefahrenen Orte, Tipps zu Einkehrmöglichkeiten und Hinweise auf zur Route passende Freizeittipps. Die acht aktuellen Prospekte zeige der VGN noch bis 13. März auf der Freizeit Messe Nürnberg. Ab Mitte März seien sie zudem in den Kundenbüros der Verkehrsunternehmen im VGN erhältlich. Zum Saisonstart Ende April stehen sie zum Download unter vgn.de/freizeit zur Verfügung. Der Gesamtfahrplan erscheine kurz vor dem Start der Freizeitlinien Ende April.