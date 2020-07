Gute Nachrichten für alle Foodtruck-Liebhaber: Nürnberg, die "Hauptstadt der deutschen Foodtrucker-Szene", wie Wirtschaftsreferent, Dr. Michael Fraas, sie nennt, hat ab sofort einen dauerhaften Spot im öffentlichen Raum.

Und das direkt im Herzen der Innenstadt - auf dem Hauptmarkt. "Mit dem Hauptmarkt haben die Foodtrucks nun einen ganz besonderen Platz in der Stadt zum Verkauf ihrer vielfältigen, innovativen und hochwertigen Produkte", ist sich Fraas sicher.

Stadt will Verjüngung des Hauptmarktes

Auch Reggie von Tastylicious sieht im Platz am Hauptmarkt eine große Chance. "Die Resonanz wird von Tag zu Tag größer. Das ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig, da ja Veranstaltungen und Konzerte wegfallen", erklärt er in einem Gespräch mit inFranken.de. Er selbst übernehme die Koordination der verschiedenen Foodtrucks. Derzeit habe man eine schöne kulinarische Abwechslung mit bekannteren und unbekannteren Foodtruckern.

Alle haben jedoch eines gemeinsam: "Wir sind keine Imbissbuden, sondern rollende Restaurants. Wir wollen auch nicht klassisch sein, sondern moderner und kreativer mit einer Geschmacksexplosion obendrauf." So würden er und sein Team zwar zum Beispiel klassisches Gulasch anbieten, doch der Brotlaib, in den das Gulasch gefüllt wird, ist es, der das Gericht von gängigen unterscheide. Aus diesem Grund habe sich Nürnberg dazu entschieden, die Foodtrucks auf dem Hauptmarkt anzusiedeln: "Die Stadt will eine Verjüngung und Modernisierung des Hauptmarkts", so Reggie. Die Foodtrucks seien dafür genau das Richtige.

Diese Foodtrucks sind künftig auf dem Hauptmarkt

"Wir sind megastolz, dass es nach jahrelangen intensiven Gesprächen mit der Stadt nun möglich ist, auch leckeres Streetfood in der Foodmeile anbieten zu dürfen", freut sich auch Foodtrucks Deutschland über den Erfolg. Kunden erwarte demnach ein täglich wechselndes, leckeres Angebot. Unter den Foodtrucks sind:

