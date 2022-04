FCN veranstaltet Mottowoche zur Organspende

veranstaltet Mottowoche zur "Als erster Fußballverein" : Organspendeausweise haben besonderen Look

: haben besonderen Look Betroffene berichtet im Interview von ihrem "Leidensweg, der 2016 begann"

Der FCN hat sich für eine besondere Aktion entschieden: Der Spieltag gegen den SV Sandhausen am Sonntag (24. April 2022) im Max-Morlock-Stadion und die Tage davor stehen im Zeichen der Organspende. "Als erster deutscher Fußballverein bietet der FCN rot-schwarzen Lebensrettern Organspendeausweise und Hüllen mit dem Vereinslogo an", schreibt der Club in einem öffentlichen Statement. Eine junge Frau, deren Leben eine Spende gerettet hatte, schildert in einem Interview ihre Erfahrungen.

FCN wirbt für Organspende - Co-Trainer hat betroffenes Familienmitglied

Laut dem FCN warten aktuell fast 9000 Menschen in Deutschland - über 1000 davon bayernweit - auf ein lebensnotwendiges Spenderorgan. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation berichtet, dass es 2021 beispielsweise 329 Herztransplantationen und 522 Anmeldungen auf die Warteliste gab. Das Thema berührt auch Persönlichkeiten des Vereins unmittelbar, wie die Aussage des FCN-Cotrainers Frank Steinmetz zeigt: "Mein Schwiegervater lebt mit einem Spenderherz. Ich kann nur an alle Club-Fans appellieren: Holt euch euren Organspendeausweis und überzeugt andere davon. Denn auch ihr könnt irgendwann auf ein Spenderorgan angewiesen sein!"

Der Verein setze die Mottowoche in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) um. Ab Freitag (22. April 2022) bietet der Nürnberger Fußballclub im ClubHaus, Service-Center Max-Morlock-Stadion und bei Bestellungen im Online-Fanshop die kostenfreien Organspendeausweise mit rot-schwarzem Marken-Branding an. Damit sollen die Fans "zur Auseinandersetzung mit diesem lebensnotwendigen Thema" motiviert werden.

"Jedes 'ja' bringt schwerkranken Patienten die Chance auf ein Überleben", so Niels Rossow, Kaufmännischer Vorstand des FCN.

Betroffene erhielt dringend nötiges Spenderherz - "emotionalster Moment"

Um das Thema greifbarer zu machen, zeigt der FCN auf der extra angelegten Organspende-Seite der Community-Plattform ein Interview mit Tamara Schwab. inFranken.de hat bereits über ihr Schicksal berichtet. Für die junge Nürnbergerin sei eine Herztransplantation überlebensnotwendig gewesen. "Ich hatte leider schon einen guten Leidensweg hinter mir, der 2016 begann." Im Fitnessstudio habe sie einen "vollkommen überraschenden" Herzstillstand erlitten und sei glücklicherweise von anwesenden Männern eine Dreiviertelstunde lang reanimiert worden. Nach strapaziösen folgenden Jahren sei nach einem implantierten Defibrillator nur ein Spenderherz infrage gekommen, um ihr langfristig ein gutes Leben zu ermöglichen.

Es sei "der emotionalste Moment" ihres Lebens gewesen, als sie erfahren habe, dass sie ein neues Herz bekommt. Heute könne die sportbegeisterte Frau wieder aktiv sein und selbstständig leben. "Mein Leben ist so gut wie wieder zurück", sagt sie. Schwab legt im Interview der Öffentlichkeit ans Herz, sich wenigstens für die eigenen Angehörigen mit dem Thema Organspende zu beschäftigen. Denn wenn einem selbst etwas passiert und man als potenzieller Organspender infrage käme, vorher aber keine Entscheidung getroffen hat, würden die Angehörigen gefragt. Niemand wolle wohl seinen Angehörigen solch eine Entscheidung überlassen.

Tamara Schwab soll auch bei einer Gesprächsrunde am Donnerstag (21. April) von 18 bis 19.30 Uhr anwesend sein. Daneben kündigt der FCN Götz Gerresheim, Oberarzt und Transplantationsbeauftragter am Klinikum Neumarkt, Bernd Hilpert, Mitglied Transdia Sport Deutschland e.V. und nierentransplantiert sowie Frank Steinmetz, Co-Trainer des FCN, an. Am Samstag könnten Interessierte bei einem Infostand am Ehekarussell Nürnberg zwischen 10 und 18 Uhr Organspendeausweise sowie Informationen bekommen. Beim Mottospieltag am Sonntag solle es ebenfalls einen Aktionsstand geben.