Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) führt von Montag bis Freitag, 26. bis 30. September 2022, Arbeiten in der Vorjurastraße zwischen der Hausnummer 24 und der Einmündung Weltenburger Straße aus. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werden hier die Fahrbahndeckschichten der östlichen – stadteinwärtigen – Fahrbahnhälfte erneuert. Zusätzlich wird in der Weltenburger Straße die Busbucht der Haltestelle „Reichelsdorf Bahnhof“ saniert und zwischen den Einmündungen Waldstromerstraße und Vorjurastraße die Fahrbahndecke in Teilflächen instandgesetzt.

Die Arbeiten erfolgen zeitgleich in einem Bauabschnitt. Der Durchgangsverkehr der Vorjurastraße wird über eine mobile Ampel in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Weltenburger Straße ist dagegen zwischen der Waldstromerstraße und der Vorjurastraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Während der gesamten Bauzeit ist der Park & Ride-Platz am Reichelsdorfer Bahnhof nur aus westlicher Richtung mit Zu- und Abfahrt über die Weltenburger Straße zu erreichen. Die anliegenden Grundstücke sind nur fußläufig erreichbar.

Für die Bauarbeiten wird der Verkehr großräumig über die Reichelsdorfer Hauptstraße, Schalkhaußerstraße und Gredinger Straße umgeleitet. Die Buslinien des ÖPNV werden ebenfalls umgeleitet, weitere Informationen sind in der Fahrplanauskunft zu finden. In der Waldstromerstraße und der Furtenbachstraße werden Einbahnregelungen eingerichtet und an der Einmündung Gredinger Straße / Vorjurastraße eine mobile Ampel aufgebaut. Die Geh- und Radwege sind weiterhin nutzbar.

Die zu sanierenden Teilflächen der Fahrbahnen weisen viele Risse, Spurrinnen und Verdrückungen auf. In der Vergangenheit wurden Schlaglöcher mehrfach provisorisch verkehrssicher geschlossen. Voruntersuchungen ergaben einen unzureichenden Schichtenverbund zwischen der Asphaltbinder- und der Tragschicht. Daher werden die beiden Asphaltschichten abgefräst und neu eingebaut. Stellenweise genügt eine Sanierung der Asphaltdecke. Auch der Pflasterbelag der Busbucht ist erheblich verdrückt und bereichsweise gebrochen. Hier wird das Pflaster rückgebaut und die Busspur einschließlich Frostschutz- und Schottertragschichten in Asphaltbauweise komplett neu hergestellt.

