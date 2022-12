Gegen 08.00 Uhr am Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung der Münchener Straße mit der Zollhausstraße zu einem Verkehrsunfall, an welchem ein Streifenwagen beteiligt war.

Die Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd befand sich auf einer Einsatzfahrt zur Unterstützung einer anderen Nürnberger Polizeidienststelle. Auf deren Dienstgebiet wurde nach einem flüchtenden Fahrzeugführer gefahndet.

Trotz Blaulicht und Martinshorn - Auto kollidiert an Ampel mit Streifenwagen im Einsatz

Als der Streifenwagen die Zollhausstraße bei Rotlicht mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn geradeaus überqueren wollte, kam es mit einem Fahrzeug zum Zusammenstoß, das auf der Münchener Straße bei Grünlicht in stadtauswärtiger Richtung fuhr. Durch die Kollision wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, die Insassen des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild