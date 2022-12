Gegen 23.15 Uhr ging über den Notruf eine Mitteilung über eine Schlägerei in der Gostenhofer Hauptstraße in Nürnberg ein, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. "Circa 10 junge Männer sollen aufeinander losgehen, Personen lägen bereits auf dem Boden", sei der Polizei gemeldet worden.

Beim Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie umliegender Dienststellen hätten sich bereits mehrere Unbekannte in Richtung der Rothenburger Straße entfernt.

Brutale Massenschlägerei in Nürnberg-Gostenhof: Beteiligter mit Bisswunde, Teenager im Krankenhaus

"Vor Ort trafen die Beamten zahlreiche unbeteiligte Zeugen sowie drei Beschuldigte an", heißt es. Die Personen wiesen demnach teilweise Verletzungen auf. Ein Beteiligter hatte laut Polizei Gesichtsverletzungen sowie eine Bisswunde am Arm erlitten. Ein 17-Jähriger wurde mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beteiligten machten teils widersprüchliche Angaben zum Tathergang. Gegen drei junge Männer (17, 18, 24) sowie gegen drei bislang unbekannte Tatverdächtige leiteten die Polizei Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Personen, die die Auseinandersetzung in Nürnberg beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.