Schüler der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg wird nach Schulstart positiv auf Corona getestet

Gymnasium hatte Vollversammlung abgehalten

Kompletter Jahrgang Q11 muss nun in Quarantäne

Ergebnis der ersten Reihentestung liegt am Donnerstag (10. September 2020) vor: Kein weiterer Schüler infiziert

Direkt nach dem ersten Schultag muss die Q11 der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg in Quarantäne, berichtet ein Sprecher der Stadt Nürnberg inFranken.de.

Das Gymnasium hatte zum Schulstart am Dienstag (8. September 2020) eine Vollversammlung für die Jahrgangsstufe abgehalten. Nach der Veranstaltung wurde ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Der komplette Jahrgang Q11 sowie einige Lehrer, die an der Vollversammlung teilgenommen hatten, mussten daraufhin in Quarantäne geschickt werden.

Schüler der Bertolt-Brecht-Schule werden nochmal auf Corona getestet

Am Donnerstag (10. September 2020) liegt der Stadt Nürnberg das Ergebnis der ersten Reihentestung vor. Bisher wurde bei keinem weiteren Schüler der Q11 das Coronavirus nachgewiesen.

Insgesamt sollen die betroffenen Schüler für zehn Tage in Quarantäne bleiben. Nach fünf bis sieben Tagen erfolgt dann eine zweite Reihentestung. Bei negativen Ergebnissen dürfen die Schüler nach der angeordneten Quarantäne-Zeit wieder in die Bertolt-Brecht-Schule zurückkehren.

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie gelten neue Regeln an bayerischen Schulen. inFranken.de fasst die Bestimmungen zusammen.