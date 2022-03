Die Burgerbar "Kuhmuhne" in Nürnberg startet am Mittwoch (2. März 2022) eine Spendenaktion für hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine. Simon Staudigl, Geschäftsführer des Restaurants, erklärt inFranken.de die Hintergründe der Charity-Kampagne, die am Donnerstag (3. März 2022) fortgesetzt wird.

Sowohl aktive als auch ehemalige Mitarbeiter unterstützen demnach die Aktion. Der gesamte Umsatz gehe an eine Ukraine-unterstützende Organisation, berichtet Staudigl.

"Kuhmuhne" Nürnberg: Burgerbar unterstützt Menschen in der Ukraine - Umsatz kommt Projekt zugute

“Unsere Lieferanten spenden verbrauchte Lebensmittel", hält der "Kuhmuhne"-Betreiber fest. "Ebenso spenden unsere jetzigen und ehemaligen MitarbeiterInnen ihre Arbeitskraft, was in der aktuellen Lage wirklich außerordentlich ist", betont Staudigl. Der gesamte Umsatz an den beiden Tagen geht demnach an die Organisation "Aktivhilfe Ukraine München e.V.". "Die unterstützen die Ukraine schon seit über 30 Jahren."

Gespendet werde für Anschaffungen in Waisenhäusern und Krankenhäusern, für medizinische Behandlungen, den Lebensmittelkauf für Bedürftige, Ferienaufenthalte in den Karpaten für kranke Kinder sowie für Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen, erklärt der Inhaber der Nürnberger Burgerbar. Teil der Aktion ist ihm zufolge auch die Sparkasse in Nürnberg, die für jeden verkauften Burger fünf Euro dazu spende. Weitere Spenden kommen laut Staudigl von den Lieferanten Georg Ziegler Fruchtimport und Großhandel, Metzgerei Dürsch, El Paradiso Patisserie GmbH, Trinkkartell GmbH, Adelholzner und Copyland Nürnberg.

Dem "Kuhmuhne"-Chef zufolge konnte die in der Weintraubengasse in Nürnberg ansässige Burgerbar bereits in der Vergangenheit Spenden für karitative Zwecke sammeln. "2018 haben wir knapp 30.000 Euro gesammelt für verschiedene regionale Vereine - darunter Caritas, Rotes Kreuz, Mühlenkraft e.V., Mudra e.V., Sleep in und viele mehr", konstatiert Staudigl.

Ein Nürnberger Busunternehmen will unterdessen Kinder und Familien aus der Ukraine retten. Mit mehreren Reisebussen sollen die Menschen nach Deutschland gebracht werden.