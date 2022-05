Nürnberg: Blaue Nacht 2022 findet statt - Großveranstaltung feiert Comeback

"Kultur-Trip der besonderen Art“: Altstadt lockt mit Beiträgen an 77 Orten

lockt mit Termin: Samstag (7. Mai 2022) ab 19 Uhr - Tickets an allen Vorverkaufsstellen

Blaue Nacht erhält grünes Licht: Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause kann die Blaue Nacht in Nürnberg 2022 wieder stattfinden. Unter dem Motto "Phantasie" werden in der Altstadt zahlreiche Beitrage, Ausstellungen und Aktionen an 77 verschiedenen Orten geboten. “Phantasie kann nicht schaden in diesen wahrhaft verrückten Zeiten", teilt die Stadt Nürnberg mit.

Blaue Nacht 2022: Nürnberg verwandelt sich in "pulsierende Kunst- und Kulturzone"

Der Stadt Nürnberg zufolge verwandelt sich die Innenstadt “wieder in eine pulsierende Kunst- und Kulturzone“. Besucher erwartet demnach ein spektakuläres Kunst-Festival. Start ist am Samstag um 19 Uhr. "Fast 80 Einrichtungen im Bereich der Altstadt" fungieren laut Angaben der Stadt als Locations.

Am Freitag (6. Mai 2022), am Vorabend der Großveranstaltung, werden in einer Preview ab 20 Uhr Beiträge des “internationalen Kunstwettbewerbs“ gezeigt. “Dort kann man sich in aller Ruhe, die von einer hochkarätigen Jury ausgewählten 13 Positionen des internationalen Kunstwettbewerbs an attraktiven Orten ansehen“, berichtet die Stadt. Im Anschluss an das Event werde der Publikumspreis “N-ERGIE“ für das Lieblingsprojekt der Besucherinnen und Besucher verliehen.

Die Vorfreude auf die eigentliche Blaue Nacht am Samstag ist riesig. “Alles ist bereit für einen Kultur-Trip der besonderen Art“, verspricht die Stadt im Vorfeld. Von Schattentheatern über Silent Disco, Fake Storys, Wollgespinste, Gesänge, Tänze und musikalischen Einlagen gebe es viel zu sehen.

Blaue Nacht 2022: Nürnberg erstrahlt in blauem Licht - “spektakuläre Videoprojektionen"

Wie die Stadt mitteilt, werde Nürnberg wie gehabt “in der Grundfarbe Blau erscheinen“. Geplant seien ferner “spektakuläre Videoprojektionen“. Außerdem werde die Kaiserburg “mit einem Bilderbogen geschmückt“. “Dieses Mal stammt die Burgprojektion von der Fürther Künstlerin Sascha Banck“, hält die Stadt fest.

Die Blaue Nacht gibt es bereits seit 22 Jahren. Die Veranstaltung ist eines der bekanntesten Kulturevents Frankens. Laut Stadt Nürnberg finden zur Blauen Nacht im Schnitt 140.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt den Weg in die Frankenmetropole. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle in den Jahren 2020 und 2021 wurden im September 2021 an fünf Abenden Burgprojektionen als Ersatz gezeigt.

Tickets für die Blaue Nacht 2022 gibt es bereits bei allen Nürnbergern Vorverkaufsstellen, wie die Stadt erklärt. Man freue sich "jetzt schon darauf, wieder eine vielseitig-leuchtende Kulturnacht" zu verbringen, heißt es.

