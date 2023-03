Nürnberg: "Big Gemüse Döner" eröffnet - neuer Dönerladen legt Wert auf eigene Herstellung

eröffnet - neuer legt Wert auf Ungewöhnliches Design für Dönerladen: Kunden loben besonderes Ambiente

für Dönerladen: Kunden loben Frische Backwaren nach Originalrezept: Mitarbeiter hatte "eigenen Laden in der Türkei"

Nürnberg hat einen neuen Dönerladen. Vor Kurzem machte in der Stephanstraße, nahe der S-Bahn-Haltestelle Dürrenhof, der "Big Gemüse Döner" auf. "Die Eröffnung war unglaublich. Wir haben drei Tage lang Döner für 1 Cent verkauft. Da war die Hölle los", berichtet Inhaber Ercan Orhan jetzt gegenüber inFranken.de. Seitdem habe sich die Lage wieder einigermaßen normalisiert. Im Gespräch zieht er jetzt ein Fazit der ersten Wochen und geht dabei auch auf die Besonderheiten seines neuen Ladens ein.

"Big Gemüse Döner" in Nürnberg eröffnet - "Machen alles bei uns selber"

"Besser als erwartet" sei das Feedback der Kundschaft laut Ercan Orhan bislang gewesen. "Gott sei Dank", fügt er lachend hinzu. Er sei froh, dass bislang alles gut laufe, und sei deshalb "sehr zufrieden mit den ersten Wochen". "Die Kunden kommen und sind begeistert", freut sich Orhan. Besonders das Ambiente, das für viele anfangs etwas ungewöhnlich für einen Dönerladen erscheinen mag, habe es vielen neuen Kunden auf Anhieb angetan. "Die Atmosphäre bei uns ist einfach gemütlich", erklärt er das Einrichtungskonzept seines Dönerladens. "Es ist ein Mix aus Restaurant und Imbiss, wo Kunden kommen und gemütlich zusammensitzen können", sagt er.

Für seinen Döner verwende er indes ausschließlich eigene Produkte. "Wir machen unsere Dönerspieße bei uns im Laden selber, da kommt nichts aus der Fabrik", erzählt er. "Nur so können wir sicher sein, was in den Spießen verarbeitet ist. Wenn man die Spieße in der Fabrik kauft, ist im Fleischanteil noch alles mögliche Andere mit drin. Unsere Dönerspieße sind hingegen aus 100 Prozent Puten- oder Kalbfleisch", erklärt er. Dazu komme bei Gemüse-Döner natürlich verschiedenes Gemüsesorten wie Paprika, Zucchini, Kartoffeln oder Auberginen.

Auch die verschiedenen türkischen Teigwaren backe man im Laden täglich frisch. "Ein Mitarbeiter von mir hat mal in der Türkei einen eigenen Laden gehabt. Von dort hat er auch die Rezepte für Pide und ähnliches mitgebracht, die wir jetzt bei uns anbieten", erzählt Orhan stolz. "Wir machen alles bei uns im Laden selber", sagt er. Mit einer klitzekleinen Ausnahme, wie er dann schließlich zugibt: "Ja gut, die Chicken-Nuggets und die Pommes kommen aus der Fabrik", sagt er lachend.

"Bald noch zwei, drei weitere Filialen"? Nürnberger Dönerladen-Inhaber sieht Potenzial

Er selbst bringe einiges an Gastro-Erfahrung mit, sagt Orhan. "Ich bin jetzt seit fünf Jahren in der Gastronomie und habe vorher bei Istanbul Döner am Nürnberger Hauptbahnhof gearbeitet", erzählt er. "Jetzt wollte ich aber dann einfach meinen eigenen Laden aufmachen". Bislang habe er den Schritt auch auf keinen Fall bereut. "Wenn es so gut weiterläuft, dann können wir bald noch zwei, drei weitere Filialen aufmachen", konstatiert der Nürnberger "Big Gemüse Döner"-Betreiber.