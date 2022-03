Am Donnerstag, 10. März 2022, organisiert der Studio eins e.V., Träger des Ostandersfestivals, um 20 Uhr eine Benefiz-Veranstaltung in der Kulturwerkstatt Auf AEG in der Fürther Straße 244d in Kooperation mit dem Amt für Kultur und Freizeit (Kuf). Außerdem gibt es das Konzert auch als Livestream, teilt die Stadt Nürnberg mit.

Auf dem Programm stehen: JOE Band, Aga Labus, Another Mother, Off Brain Project, OOO „Ruslan Band", Caroline Hausen (Blockflöte) und Eveline Meysel (Klavier), Thomas Witte mit einer Lesung und weitere.

Die Moderation übernehmen Theatermacherin Olga Komarova und Vaha Candolucky von Global Art Nürnberg e. V. Vertreter des Partnerschaftsvereins berichten über ihre momentane Arbeit und die Verwendung der Spendengelder.

In Zeiten, in denen Nürnbergs Partnerstadt Charkiw angegriffen wird, soll das Konzert Solidarität und die starke Verbindung der Menschen in den beiden Städten unterstreichen. Um die Menschen in Charkiw direkt zu unterstützen, werden Hilfsgelder gesammelt. Der Eintritt am Abend erfolgt gegen eine Spende am Einlass, alle Einnahmen werden an den Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg e. V. weitergeleitet.

Die Musikerinnen und Musiker treten ohne Honorar auf. Die Kulturwerkstatt Auf AEG stellt Räume, Technik und Personal zur Verfügung. Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner übernimmt die Schirmherrschaft für den Abend: „Ich wünsche mir, dass wir mit den Möglichkeiten der Kultur ein Zeichen der Solidarität über Nationengrenzen setzen und mit den Spenden den Menschen in Charkiw und in der Ukraine helfen können“.

Der Partnerschaftsverein Charkiw-Nürnberg kann unter der dem folgenden Spendenkonto auch direkt unterstützt werden.

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE12 760 501 01 000 1 3500 58

Verwendungszweck „Hilfsprojekte in Charkiw“

Der Einlass zum Konzert unterliegt der 2G-Regel, genesen oder vollständig geimpft. Die erforderlichen Nachweise sind am Eingang vorzuweisen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Der Livestream ist unter dem folgenden Link abrufbar: