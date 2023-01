Nürnberg vor 31 Minuten

Frontal-Crash

Bei Rot über die Ampel? Radlerin von Straßenbahn erfasst - mit schweren Verletzungen in Klinik

In der Nürnberger Südstadt ereignete sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall. Eine Fahrradfahrerin wurde an einem Fußgängerüberweg von einer Straßenbahn erfasst. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.