Lauf an der Pegnitz vor 44 Minuten

Wiederholt aufgefallen

Polizeibekannter Senior (85) parkt nahe Polizeidienstelle: Dann fällt den Beamten auf, dass er keinen Führerschein hat

In Lauf an der Pegnitz hat ein 85-jähriger Mann am Montag versucht, die Polizei zu hintergehen. Er war ohne Führerschein in der Stadt mit seinem Wagen unterwegs gewesen, als ein Zufall die Polizei auf ihn aufmerksam machte.