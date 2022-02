Mit einem "Begehbaren Besucherbuch" lädt das Museum Industriekultur sein Publikum dazu ein, die künftige Dauerausstellung des Hauses durch die Beantwortung verschiedener Fragen mitzugestalten.

Die Mitmach-Installation ist vom 17. Februar bis 6. November 2022 im Sportbereich des Museums Industriekultur, Äußere Sulzbacher Straße 62, aufgebaut. Ziel der Befragung ist es, die Vorlieben und Besuchsgründe des Publikums zu ermitteln, um Anregungen für die Neukonzeption der künftigen Dauerausstellung zu erhalten und das Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm auf die geäußerten Wünsche hin auszurichten.

Wie die Stadt Nürnberg erklärt, hat das Museum hierfür Objekte der Alltagskultur aus seiner Sammlung geholt und in Form eines Jahrmarkts inszeniert: Den insgesamt drei Objektgruppen sind Fragen zugeordnet, bei denen sich das Publikum zu verschiedenen Themen äußern kann.

So regen der Moped-Klassiker Mars Monza und ein Kindertretauto von Ferbedo mit der Frage "Worauf fährst du ab?" dazu an, favorisierte Vermittlungsformate zu nennen. Eine Couch aus den 1950er Jahren fragt mit "Was holt dich vom Sofa?" nach den Motivationen für einen Museumsbesuch. Verschiedene historische Sitzgelegenheiten möchten dagegen wissen "Was haut dich vom Hocker?" und fordern die Besucherinnen und Besucher auf, sich zu ihren inhaltlichen Interessen zu äußern.

An allen drei Stationen besteht die Möglichkeit, kurze – oder auch längere – Antworten auf Papierfähnchen zu schreiben. Wer danach seine Meinung vertiefter äußern möchte, kann zum Schluss noch einen digitalen Fragebogen ausfüllen.

Die Teilnahme ist im Museumseintritt von 6 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, enthalten. Vor Ort gelten stets die aktuellen bayerischen Corona-Bestimmungen, verbindlich ist derzeit die 2G+-Regel sowie das Tragen einer FFP2-Maske.

Weitere Informationen hierzu unter:

https://museen.nuernberg.de/museum-industriekultur/aktuelles/museum-industriekultur-wieder-geoeffnet.

Vorschaubild: © Rudi Ott