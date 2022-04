Bäckerei-Chefin aus Nürnberg sieht die Schuld der Preiserhöhungen nicht beim Ukraine-Krieg

An allen Ecken und Enden werden Preise erhöht. Supermarktregale werden leer gekauft. Auch im Bäckerhandwerk kommen Betriebe kaum mehr umher, die Kosten für ihre Waren anzuheben. Einzelne Betriebe berichten sogar von Mehlmangel und fürchten leere Auslagen. Für viele Verbraucher sind der Krieg in der Ukraine der Grund und ein vermeintlicher Rohstoffmangel für verteuerte Lebensmittel und leere Supermarktregale verantwortlich. Doch die Bäckermeisterin und Geschäftsführerin der Bäckerei Bock in Nürnberg Monika Rauscher sieht andere Gründe für die Preiserhöhungen, wie sie im Gespräch mit inFranken.de erklärt.

Preissteigerung bei Bäckerei Bock in Nürnberg - "coole Nummer für Spekulanten"

Einen Mangel an Mehl in Bäckereien erkennt die stellvertretende Obermeisterin der Bäckerinnung Nürnberg nicht. Im Gegenteil: "Das Mehl, das jetzt auf dem Markt ist, ist nicht mehr oder weniger, weil in der Ukraine der Krieg ist." Leere Supermarktregale seien viel mehr den Hamsterkäufen verschuldet.

Die Bauern müssten jetzt beginnen, Getreide auszusäen, um im Sommer ernten zu können. Das werde nach Rauschers Einschätzungen nicht passieren. Doch hierzulande gebe es keinen Grund zur Sorge. Deutschland importiere nach ihren Informationen kaum Getreide aus der Ukraine. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu ernsten Engpässen kommen wird und wir kein Brot mehr in Deutschland kriegen."

Dennoch blickt die Bäckermeisterin nachdenklich und mit Sorge in die Zukunft. Denn bei den Preisen sieht sie nicht die Schuld im Ukraine-Krieg. Sie ist der Meinung, dass sich "ein paar findige Leute" daran gemacht hätten, die Preise zu erhöhen. Spekulationen an der Börse sieht Rauscher als Preistreiber. Solange Getreide an der Börse gehandelt wird, sei das eine "coole Nummer für Spekulanten", um sich Ressourcen anzulegen. Das treibe den Preis für Kunden nach oben.

Bäckerei Bock muss Sortiment verteuern: "Das habe ich noch nie gemacht"

"Der Mehlpreis hat sich nahezu verdoppelt und ist oben geblieben, obwohl es momentan - für mich - noch keine Not gibt." Ihr Unternehmen müsse sogar 80 Prozent mehr für Mehl zahlen im Vergleich zum Vorjahr. Auch an anderen Stellen stiegen die Kosten und so sah sich auch die Bäckerei Bock gezwungen, die Preise um etwa fünf Prozent erhöhen. "Wir haben das ganze Sortiment angehoben. Das habe ich noch nie gemacht." Rauscher führt seit 1996 den Familienbetrieb, der 1903 eröffnet wurde.

Da alles teurer wird, hätten ihre Kunden die Erhöhung hingenommen, erklärt Rauscher. Sie wüssten, dass sie nun überall tiefer in die Tasche greifen müssten. "Ich sitze hier und weiß nicht, ob es reicht, was wir getan haben", sorgt sich die Bäckereimeisterin. Täglich kämen Rechnungen, die rund 60 Mitarbeitenden müssten bezahlt werden. "Wir haben von allen Seiten Preiserhöhung." Auch die Kunden seien derzeit etwas verhalten, weil sie die aktuelle Situation beobachten. Grund zum Durchatmen gibt es für Rauscher noch nicht. Sie kann nicht sagen: "Wir sind jetzt durch." Es bleibe abzuwarten, ob die Preise weiter steigen müssen.

Auch in Herzogenaurach sieht die Verkaufsleiterin einer Bäckerei keinen anderen Weg mehr, als die Preise des Sortiments zu erhöhen.