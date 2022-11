Nürnberg: Autozulieferer Leoni meldet zweistellige Millionenverluste - und nennt Auslöser

Nürnberg: Autozulieferer Leoni veröffentlicht vorläufige Quartalszahlen

Verschiedene Faktoren wirken sich "erneut deutlich auf das Ergebnis aus"

wirken sich "erneut aus" Zweistellige Millionenverluste erwartet - ein Geschäftsbereich besonders betroffen

Der Nürnberger Autozulieferer Leoni hat in einer Meldung Vorab-Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Demzufolge macht der Konzern weitere deutliche Verluste - insgesamt in zweistelliger Millionenhöhe. Das Unternehmen äußert sich in der Mitteilung auch zu den Auslösern der aktuellen Situation.

Leoni erwartet Verlust von 71 Millionen Euro - ein Geschäftsbereich stark betroffen

Demzufolge erwarte Leoni laut den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2022 einen von Sondereffekten bereinigten Gewinn vor Steuern von minus 71 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum 2021 habe der Verlust noch bei 20 Millionen Euro gelegen, teilt der Autozulieferer mit. Der Konzernumsatz lag laut Leoni hingegen im dritten Quartal 2022 rund 7 Prozent über dem Vorjahr.

Hintergrund seien unter anderem "deutliches Umsatzwachstum in der Wiring Systems Division (WSD)" (Anm. d. Red.: Bordnetzsysteme und Fahrzeugkomponenten) sowie "positive Effekte aus der Weiterbelastung von Kupferpreissteigerungen an Kunden" und Währungsumrechnungen. Dagegen habe es einen "deutlichen Rückgang des Umsatzes der fortgeführten Geschäftsbereiche in der Wire & Cable Solutions Division" (Kabel und Kabelbäume) gegeben.

"Im dritten Quartal wirkten sich die sehr volatilen Produktabrufe infolge anhaltender Lieferkettenstörungen auf Kundenseite sowie gestiegene Rohmaterial- und Logistikkosten erneut deutlich auf das Ergebnis aus", so der Autozulieferer. Zum Teil habe man dies dadurch ausgleichen können, "dass mit Kunden Vereinbarungen über eine Beteiligung an den Kostensteigerungen erfolgten, die in den vorangegangenen Quartalen angefallen waren".

Autozulieferer mit düsterer Prognose für Abschluss des Geschäftsjahrs

Zudem habe die Bildung von Rückstellungen wegen drohenden Verlusten das Ergebnis in Höhe von 31 Millionen Euro belastet. Auslöser seien "erwartete weitere Steigerungen bei Materialkosten, erhöhte Personalkosten durch inflationsgetriebene Lohnerhöhungen und negative Wechselkurseffekte ab dem Geschäftsjahr 2023", heißt es.

Man arbeite in den nächsten Quartalen daran, "diesen potenziellen negativen Effekt zu kompensieren", so der Konzern. Außerdem habe der Vorstand beschlossen, eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu nennen. Demzufolge erwarte man für 2022 einen Umsatz von rund 3,8 Millionen Euro.

Allerdings wird der Gewinn vor Steuern und Sondereffekten "im hohen, negativen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" erwartet. Allerdings erwartet Leoni im vierten Quartal eine deutliche Erhöhung der für Dividenden oder Tilgungen zur Verfügung stehenden Mittel, weil bald der Verkauf des Kabel-Geschäftsbereichs ansteht. Die finalen Ergebnisse des abgelaufenen dritten Quartals 2022 will der Nürnberger Autozulieferer planmäßig am 15. November 2022 veröffentlichen.

Auch interessant: Fränkische Bäckerei-Kette im Insolvenzverfahren - diese zehn Standorte bleiben erhalten