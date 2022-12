Am Sonntagmorgen (25. Dezember 2022) griffen laut Polizeipräsidium Mittelfranken zwei Unbekannte einen Mann in der Innenstadt an und verletzten ihn. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 05.30 Uhr sprachen demnach zwei bislang unbekannte Männer einen 39-Jährigen im Bereich des Kornmarkts an. Sie zeigten laut Polizei Geldscheine vor und baten darum, diese auf deren Echtheit zu prüfen. Um die Hände freizuhaben, übergab das spätere Opfer sein Handy sowie eine Bierflasche an die Männer - eine fiese Falle.

Gewalttäter stehlen Bier und schlagen dann mit Eisenstangen auf 39-Jährigen in Nürnberg ein

Anschließend gaben diese ihm lediglich sein Handy zurück und liefen mit der Bierflasche weiter in die Frauengasse. Hier warfen sie die Flasche auf den Gehweg. Der 39-Jährige sei ihnen bis zum Jakobsplatz gefolgt, wo die Männer zwei am Boden "liegende Eisenstangen beziehungsweise ähnliche Gegenstände" aufgehoben und auf ihn zugegangen seien. Dieser habe versucht zu flüchten, sei jedoch gestolpert und hingefallen. "Daraufhin schlugen die Männer mit den Gegenständen auf den Geschädigten ein und rannten dann weg", so die Polizei. Der 39-Jährige erlitt demnach eine Kopfplatzwunde und diverse Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beschreibung der Unbekannten:

Person 1: circa 22 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, kurze Haare, südländisches Äußeres.

Er trug eine beigen bzw. grauen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans und weiße Schuhe.

circa 22 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, kurze Haare, südländisches Äußeres. Er trug eine beigen bzw. grauen Kapuzenpullover, hellblaue Jeans und weiße Schuhe. Person 2: circa 22 Jahre alt, etwa 180 cm groß, allgemein schwarz gekleidet.

Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall in Nürnberg beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.