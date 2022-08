Wie der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg mitteilt, sei von heute (24. August) an das 365-Euro-Ticket VGN für das kommende Schul- und Ausbildungsjahr in seinem Onlineshop erhältlich. Kaufen könnten es Schülerinnen, Schüler, Auszubildende und junge Leute, die einen Freiwilligendienst absolvieren. Voraussetzung sei, dass sie im VGN-Gebiet wohnen und sich auch die Ausbildungsstätte dort befindet.

Das jetzt erhältliche Ticket gelte vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 im gesamten Verbundgebiet rund um die Uhr.

"Verlorene Papiertickets, die nicht ersetzt werden können, gehören der Vergangenheit an", heißt es. Wer das Ticket im VGN-Onlineshop als HandyTicket kauft, könne es nun auch in monatlichen Raten bezahlen. Das HandyTicket könne immer wieder neu heruntergeladen werden, auch wenn das Mobiltelefon kaputt- oder verlorenginge.

Hier gibt es das Ticket

in digitaler Form

• im VGN Onlineshop

• in der App "VGN Fahrplan&Tickets"

• in der App "NürnbergMOBIL"

• in der App "DB Navigator"

• im Onlineshop der Deutschen Bahn

als Papierticket

• im VGN Onlineshop (wird per Post zugeschickt)

• an Ticketautomaten

• bei Busfahrerinnen und Busfahrern im Regionalverkehr

• in den VGN-Kundenbüros und Verkaufsstellen

Wer das 365-Euro-Ticket VGN mit monatlicher Ratenzahlung kauft, benötige keinen extra Verbundpass, dieser sei im Ticket integriert. Werde das Jahresticket dagegen auf einmal komplett bezahlt, sei der Verbundpass in Papierform weiterhin notwendig und müsse bei Kontrollen vorgezeigt werden.

Berechtigte, für die die Kostenfreiheit des Schulwegs gilt, erhielten das 365-Euro-Ticket VGN in der Regel ab 1. September 2022über ihre Schule. Wo genau in welcher Form man das Ticket kaufen kann, sowie weitere Details unter vgn.de/365schule. Zum VGN Onlineshop: shop.vgn.de

