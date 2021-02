Am Freitag, den 12. Februar 2021, kam es in den Morgenstunden gegen 9.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Röthenbach an der Pegnitz. Ein Müllwagen prallte gegen eine Brücke. Dabei wurde eine Person verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 55-jähriger Mann aus dem Nürnberger Land mit einem Müllfahrzeug auf der Schönberger Straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung unterwegs. Wegen der Sonneneinstrahlung übersah der Fahrer die Höhenbegrenzung einer Bahnunterführung und fuhr unbedacht in diese ein.

Fahrzeugführer übersieht Schild und fährt gegen Brücke

Weil das Fahrzeug zu hoch für die Unterführung war, stieß der Fahrer mit dem Frontbereich der Müllpresse gegen den Querträger der S-Bahn-Brücke, woraufhin der Müllwagen abrupt zum Stehen kam. Der plötzliche Aufprall katapultierte den Fahrer nach vorne, sodass er gegen das Lenkrad prallte und sich dabei eine Verletzung im Bereich des Oberkörpers zuzog. Er wurde mit dem Krankenwagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hatte auch Folgen für den Bahnverkehr: Wie die Polizei mitteilt, wurde durch den Zusammenstoß eine bauliche Begutachtung der Brücke nötig, weshalb der S-Bahn-Verkehr in beide Richtungen zwischenzeitlich eingestellt wurde. Erst nach Freigabe durch einen Verantwortlichen der Deutschen Bahn ging der S-Bahn-Betrieb weiter. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

