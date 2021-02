Illenschwang vor 32 Minuten

Autounfall

Schwerer Unfall mit zwei Verletzten: Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

In Illenschwang im Landkreis Ansbach kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. A einer Kreuzung stießen zwei Autos zusammen, wodurch an beiden Wagen ein hoher Sachschaden entstand.