Die Nachricht gleicht einem Paukenschlag: Die Modekette Orsay hat sämtliche Mietverträge ihrer Standorte in Deutschland gekündigt. Das bestätigte das Unternehmen gegenüber inFranken.de. Erst vor Kurzem hatte der insolvente Modehändler angekündigt, knapp die Hälfte aller Orsay-Filialen zu schließen, darunter auch mehrere Standorte in Franken. Nun steht fest: Die Ladenschließungen könnten weitaus größer ausfallen als bisher angenommen.

Die in wirtschaftliche Schieflage geratene Einzelhandelskette könnte in Kürze gänzlich aus den deutschen Fußgängerzonen und Shopping-Centern verschwinden. Orsay zufolge ist diesbezüglich das letzte Wort gleichwohl noch nicht gesprochen. "Die Fortführung des stationären Geschäfts in Deutschland ist - Stand heute - noch offen", sagte Orsay-Pressesprecher Wolfgang Weber-Thedy am Dienstag (29. März 2022) auf Nachfrage von inFranken.de.

Orsay kündigt sämtliche Mietverträge: Schließt die Modekette nun alle Filialen in Deutschland?

Orsay hat seinen Sitz im baden-württembergischen Willstätt. Seit seiner Gründung im Jahr 1975 ist der Einzelhändler laut Firmenwebseite "zu einem international führenden Modeunternehmen" gewachsen. Infolge der Corona-Krise geriet Orsay allerdings in finanzielle Schwierigkeiten. Seit Januar 2022 befindet sich das auf Mode für junge Frauen spezialisierte Handelsunternehmen in Insolvenz in Eigenverwaltung. In der Folge wurde bekannt, dass Orsay bundesweit 79 Filialen schließt, darunter auch Geschäfte in Nürnberg, Coburg und Schweinfurt. 116 Vollzeitstellen sollen allein im Zuge der derzeitigen Sanierung wegfallen.

Um das Unternehmen doch noch zu retten, hält Orsay laut eigenen Angaben aktuell zugleich Ausschau nach einem Investor, der das sanierte Unternehmen eigenständig weiterführt. Diesbezüglich gebe es bereits entsprechende Gespräche, wie inFranken.de aus Unternehmenskreisen erfuhr. Weil gegenwärtig jedoch noch ungewiss sei, ob die deutschen Orsay-Filialen eine Zukunft haben, seien die Mietverträge an sämtlichen deutschen Standorten zum 1. Juli "vorsorglich" gekündigt worden.

Die Maßnahme soll demnach ermöglichen, dass sich die Vermieter der jeweiligen Ladenflächen rechtzeitig um einen potenziellen Nachfolger bemühen können, sollten die Orsay-Standorte in der Tat dichtmachen. Dasselbe gelte für die Beschäftigten, die sich so mit Vorlauf um einen alternativen Arbeitsplatz bewerben könnten. Wie es mit der insolventen Modekette letztlich tatsächlich weitergeht, wird indes die Zukunft zeigen.