In Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) hat ein beliebtes Ausflugsziel für Familien die 3G plus-Regel eingeführt. Im Indoorspielplatz Spielorado am westlichen Ortseingang dürfen künftig die Masken zum Spielen und beim gesamten Aufenthalt abgenommen werden.

Dafür müssen die Besuchenden allerdings einen Impfnachweis, einen PCR-Test oder einen Genesenennachweis erbringen. Ausgenommen davon sind Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, die in der Schule regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Sie müssen ihren Schülerausweis mitbringen, wie das "Spielorado" kürzlich bekanntgegeben hat.

"Spielorado" in Lauf verschärft Einlassregeln

Die neue Regel soll ab Donnerstag (14. Oktober 2021) erstmals gelten, weil das "Spielorado" derzeit nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat und man einige Tage Vorlaufzeit brauchte, wie Geschäftsführer Mathias Böhringer gegenüber inFranken.de erklärt.

"Die Kinder ab sechs Jahren mussten bis jetzt mit Maske spielen", sagt Böhringer. "Das ist nicht so der Hit." Deshalb habe man sich entschlossen, die 3G plus-Regel einzuführen. "Die Kinder dürfen damit wieder nahezu wie früher spielen und sich austoben."

Dieser Punkt sei für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. "Die Kinder sind das A und O. Auch für die Eltern wird es um einiges leichter und schöner - wenn sie geimpft sind", so der 42-Jährige.

So kommt die Entscheidung des "Spielorado" bei den Eltern an

Die vergangenen Monate seien für die Kinderwelt in Lauf "sehr schwer" gewesen, besonders die lange Komplettschließung habe wehgetan. "Deshalb ist der Neustart für uns auch so wichtig", sagt Böhringer.

Im Innenbereich sei es auch erleichternd für das Personal, dass nun 3G plus mit allen Erleichterungen gelte. "Die Leute dürfen selber Platz nehmen, wir müssen keine Tische mehr zuweisen." Gleichzeitig sei die Kontrolle von Impfpässen und Ausweisen "auch aufwendig". Doch für Böhringer ist es die beste Lösung, gerade für die Kinder findet er. Er, der das "Spielorado" schon seit 2005 in Lauf betreibt, sei zuvor im Netz in die Offensive gegangen. "Ich habe die Ankündigung auf verschiedenen Kanälen gepostet", sagt Böhringer.

Negatives Feedback habe es zwar teils gegeben, dafür "befürwortet es die Mehrheit". Auf Facebook schreibt der Geschäftsführer dazu: "Wir wissen, dass einige Gäste uns dann nicht mehr besuchen können/wollen. Doch damit die Kinder endlich wieder wie damals ohne Maske rumtoben dürfen, haben wir uns für diesen Schritt entschieden."