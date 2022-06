Lauf an der Pegnitz: Elektronikmarkt Radio Schwarz GmbH nach 76 Jahren geschlossen

Elektronikmarkt nach geschlossen Eigenständiges Fachgeschäft war zuletzt Teil des Expert-Einkaufsverbands

war zuletzt Waschmaschinen, Kühlschränke, Kaffeemaschinen und mehr: Restposten werden versteigert

und mehr: Schnäppchenjäger, aufgepasst: Große Online-Auktion endet am Dienstag (14. Juni 2022)

Alles muss raus: Der Elektronikmarkt Radio Schwarz in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) hat nach 76 Jahren seine Pforten dauerhaft geschlossen. In einer umfassenden Internet-Auktion werden gegenwärtig Inventar und Restposten des alteingesessenen Fachgeschäfts versteigert. Angeboten werden laut der Plattform Restlos.com unter anderem Neugeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschränke oder Kaffeemaschinen.

Expert in Lauf: Elektronikmarkt Radio Schwarz versteigert Neuwaren und Einrichtung

Schnäppchenjägern bleibt gleichwohl nicht mehr allzu viel Zeit, um ihr Wunschprodukt zu erstehen. "Die Auktion endet morgen", teilt Rolf Don, der langjährige Inhaber der Radio Schwarz GmbH in der Laufer Industriestraße, am Montag (13. Juni 2022) inFranken.de mit. Die Zuschläge erfolgen am Dienstag (14. Juni 2022) in der Zeit zwischen 8.30 und 12.06 Uhr, wie aus der Auktionswebseite hervorgeht.

Don hatte den traditionsreichen Elektronikfachmarkt mit eigener Reparaturwerkstatt 1989 übernommen. Als Aktionär war das eigenständige Geschäft zuletzt ein Händler des Einkaufsverbands der Firma Expert. Insgesamt habe der Betrieb 76 Jahre existiert, erklärt Don.

Der 71-Jährige hat sich erst vor wenigen Monaten in den Ruhestand verabschiedet. "Wir haben bereits am 31. März zugemacht." Mit der Online-Auktion endet nun auch das letzte Kapitel der langen Firmenhistorie der Radio Schwarz GmbH.

Online-Auktion: Geschirrspüler, Waschmaschinen, Staubsauger und Co. suchen neuen Besitzer

Zum Verkauf stehen demnach sowohl Elektroprodukte als auch Einrichtungsgegenstände. "Es gibt zum Beispiel noch Kaffeemaschinen und Toaster, aber auch zahlreiche neuwertige Büroordner", berichtet Don. Auch Regale, Verkaufsraum- und Werkstatteinrichtung suchen einen neuen Besitzer.

Das Portal Restlos.com führt zudem Neuwaren wie Geschirrspüler, Waschmaschinen, Staubsauger, Eismaschinen, Steckdosen-Radios oder Elektrorasierer auf. So gibt es etwa für einen originalverpackten Waschvollautomaten der Marke Bosch gegenwärtig 27 Gebote (Stand: Montagmittag). Das aktuelle Höchstgebot liegt bei 260 Euro.

Einen ausführlichen Überblick über die zu versteigernden Produkte gibt es direkt auf der Auktionsseite der Plattform. Dort finden sich auch alle Informationen rund um die Themen Erwerb, Zahlung und Abholung.