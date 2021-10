Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Zimmerbrand über Gaststätte ausgebrochen: Feuerwehr rettet eine Person

In Lauf an der Pegnitz hat es einen Brand gegeben. Ein historisches Gebäude stand in Flammen. Die Feuerwehr rettete eine Person mit der Drehleiter.