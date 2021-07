Streit zwischen Hundehalter und Autofahrerin droht zu eskalieren: Am Wanderparkplatz in der Simonshofer Straße in Schnaittach im Nürnberger Land kam es am Samstagvormittag (17.07.2021) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Hundehalter und einer Fahrzeugführerin.

Eine 46-jährige Schnaittacherin musste wegen eines nicht angeleinten Hundes kurz abbremsen. Als sie kurz darauf aus ihrem Fahrzeug stieg, wurden ihr vom Hundehalter Schläge angedroht. Zudem wurde sie von ihm beleidigt, wie die Polizei Lauf an der Pegnitz mitteilt.

Obwohl der Laufer Polizei bereits Hinweise zum Halter vorliegen, werden dennoch mögliche Zeugen gesucht, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Vorschaubild: © Olya Adamovich/Pixabay.com