Zahlreiche Feuerwehrkräfte rückten am Samstag (12.06.2021) in den Ortskern von Schönberg einem Ortsteil von Lauf (Nürnberger Land) an. Dort war aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer in einer Stallung ausgebrochen. Foto: NEWS5 / Bauernfeind Foto: NEWS5 / Bauernfeind (NEWS5)

+9 Bilder