Chicago: Nürnberger Christkindlesmarkt-Kopie begeistert Besucher

Rot-weiße Buden, Bratwurst und Glühwein: Fränkisches Ambiente zwischen Wolkenkratzern

Fränkisches Ambiente zwischen Wolkenkratzern "Solang' es Chicago gibt": Christkind verkündet Prolog auf Englisch

verkündet auf Englisch "Derart beliebt": Nürnberger Markt mittlerweile in drei amerikanischen Städten

Wer in der Vorweihnachtszeit aus Franken als Tourist nach Chicago reist, dürfte seinen Augen kaum trauen, wenn er den Daley Plaza, einen der wichtigsten Plätze der Stadt, passiert. Denn wirklich alles hier erinnert verdächtig an den Nürnberger Hauptmarkt zur schönsten Zeit des Jahres. Mitten zwischen Wolkenkratzern und den unablässig blinkenden Lichtern der Nobel-Geschäfte reihen sich kleine Buden mit rot-weißen Dächern aneinander, Holztafeln mit altertümlicher Schrift weisen auf die Produkte der Stände hin.

"Christkindlmarket" in Chicago: So entstand das Stück Nürnberg im Herzen der US-Metropole

Keine Frage: Hier handelt es sich um eine fast perfekte Kopie des Nürnberger Christkindlesmarkts. Und das ist auch gewollt, wie schon der Name "Christkindlmarket Chicago" verrät. Die außergewöhnliche Idee sei im Jahr 1995 entstanden, schreibt der Veranstalter auf der Website des Markts. Zu diesem Zeitpunkt hätte die AHK USA-Chicago, ein Unterverband der Deutsch-Amerikanischen Handelskammern, nach neuen Möglichkeiten gesucht, den "bilateralen Handel zwischen Deutschland und den USA zu fördern".

Daraufhin habe der AHK-Vorstand gemeinsam mit Verantwortlichen der Stadt Nürnberg eine Partnerschaft initiiert - und Firmen aus Deutschland und Chicago eingeladen, um 1996 den ersten "Christkindlmarket" auszurichten. Mit durchschlagendem Erfolg: Informationen der AHK zufolge verzeichnet die US-amerikanische Version des Nürnberger Originals jährlich mehr als eine Million Besucher und Besucherinnen aus aller Welt.

2021 wurde der "Christkindlmarket" zum drittschönsten Weihnachtsmarkt der USA gewählt. Und immer mehr Städte reißen sich darum, auch ein wenig fränkische Adventsstimmung in ihre Heimat zu holen. "Der Outdoor-Markt im deutschen Stil ist so beliebt, dass er in der Vergangenheit auf mehrere Standorte in Illinois und Wisconsin ausgeweitet wurde. Im Jahr 2022 haben wir drei Standorte: Aurora, Chicago und Wrigleyville", erklärt der Ausrichter "German American Events".

Wie authentisch ist der Weihnachtsmarkt? Besondere Christkindlesmarkt-Tradition wurde übernommen

Was aber bietet der "Christkindlmarket" seinen Gästen außerhalb der Atmosphäre genau? Und ist das Ganze wirklich so "authentisch", wie beworben? Das zumindest sollen zahlreiche deutsche Firmen sicherstellen, die auf dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt Stände betreiben: So kann man in Chicago unter anderem Weihnachtsschmuck von Käthe Wohlfahrt kaufen, es gibt sächsische Tischdecken, Tchibo-Kaffee und Gschwendner-Tee.

Das wohl Wichtigste aber: Der Glühwein wird tatsächlich aus Nürnberg nach Chicago importiert. Auch die klassischen Rostbratwürste kommen in der amerikanischen Großstadt auf den Rost. Lebkuchen darf freilich ebenfalls nicht fehlen. Tatsächlich gibt es aber auch allerhand Kulinarisches, das mehr den "deutschen" Stereotypen in den USA entspricht, als der Realität. So werden auf dem "Christkindlmarket" etwa "Original Austrian Strudels", Döner Kebab und Schnitzel feilgeboten. Und: Auf einem "Christkindlmarket" darf natürlich ein echtes "Christkind" nicht fehlen.

Und so eröffnet eine junge Frau mit Goldlockenkrone im ganz klassischen Gewand Jahr für Jahr den US-Markt - und spricht dabei den klassischen Prolog, den man in Nürnberg nur zu gut kennt, in leicht abgewandelter Form auf Englisch. So heißt es etwa: "(...)die Lichter werden bald erlischen, doch der Glanz für immer bleiben, solange Chicago existiert, solange wir uns erinnern". Bei der Stadt Nürnberg ist man ziemlich stolz, dass der eigene Christkindlesmarkt mit dem "traditionellen Gesicht" im Ausland auf so viel Begeisterung stößt. Heuer eröffnet der Markt in Chicago am Freitag, dem 18. November 2022 - genau eine Woche vor seinem "großen Vorbild".

