Immer mehr Corona-Patienten im Klinikum Nürnberg: Trotz "Lockdown light" gibt es mehr Corona-Fälle in Nürnberg. Der 7-Tage-Inzidenzwert in der Stadt liegt aktuell bei 186,9, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Mittwoch (11. November 2020) bekannt gibt.

Steigende Corona-Zahlen bedeuten auch mehr Patienten im Klinikum Nürnberg. Die Lage sei sehr dynamisch, erklärt eine Sprecherin des Klinikums inFranken.de. Die angespannte Lage spiegele sich sowohl auf Normalstationen als auch auf den Intensivstationen wider.

Corona in Klinikum Nürnberg: 23 Patienten auf Intensivstationen

"Heute haben wir 94 Patienten mit Covid-19 auf den Stationen, 23 von ihnen liegen auf den Intensivstationen (davon wiederum werden 19 beatmet). Diese Menschen sind schwer erkrankt", erläutert die Sprecherin des Klinikums. Die vorhandenen Bettenkapazitäten auf den Intensivstationen reichten aktuell noch aus. Für eine weitere Zuspitzung hat das Klinikum ein Notfallkonzept erstellt, um die Zahl der Intensivbetten schrittweise zu erhöhen.

Bei einer Hochstufung würde der Betrieb auf anderen Stationen stark eingeschränkt werden. Nur so könne man genügend Personal speziell für die Betreuung von Corona-Patienten zur Verfügung haben, so das Klinikum. Dafür müssten dann eventuell auch Operationen verlegt werden, die zeitlich verschiebbar sind. Bisher sei das noch nicht der Fall, die Vorbereitungen zu einer solchen Maßnahme liefen aber. Insgesamt sei die Patientenzahl um circa fünf bis zehn Prozent reduziert worden, um Corona-Patienten und Verdachtsfälle betreuen zu können.

Die große Herausforderung bei der Bewältigung der zweiten Welle sei vor allem der Mangel an Personal. Entscheidend sei am Ende, dass man genügend Mitarbeiter in der Intensivpflege habe, die sich um Patienten kümmern können. Natürlich wirkten sich die allgemein steigenden Infektionszahlen auch auf die Mitarbeiter aus, auch hier gebe es eine höhere Infektionsrate. Diese Mitarbeiter fehlten in der Patientenversorgung. Außerdem fehlten aufgrund von Beschäftigungsverboten alle schwangeren Mitarbeiter des Klinikums.

Klinikum Nürnberg braucht im Ernstfall mehr Personal

Das Klinikum startet deshalb einen Aufruf, der sich an alle examinierte Pflegekräfte richtet, die vielleicht schon einmal im Klinikum gearbeitet haben und jetzt studieren oder im Ruhestand sind.

"Wir freuen uns über jeden, der unsere hoch engagierten Pflegeteams unterstützen möchte", so Personalvorstand Peter Schuh. Uwe Stadelmeyer, Pflegedienstleitung für die Klinik für Notfallmedizin und die Internistische Intensivmedizin, ergänzt: "Wir suchen zusätzliche Pflegekräfte für die Intensivstationen und die Notaufnahmen, aber auch Pflegekräfte, die auf anderen Stationen und jenseits der Betreuung von Patienten mit Covid-19 zum Beispiel im Springerpool eingesetzt werden können."

Corona ist in drei Pflegeheimen in der Stadt Nürnberg ausgebrochen. Bisher wurden 53 Bewohner sowie 27 Mitarbeiter positiv getestet, ein Bewohner ist verstorben.