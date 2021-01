Nach Notruf: Polizei umstellt Nürnberger Kindergarten in der Nacht

in der Nacht Räume waren durchwühlt

Feuer in der Küche

Polizei bitte um Mithilfe

An Silvester brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Nürnberger Stadtteil Rechenberg ein und verursachten dort ein Feuer. Über die Details berichtet die Polizei in einem Pressebericht am Sonntag (03.02.2021). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Kindergarten in Nürnberg von Polizei umstellt - Zeugen melden "verdächtige Beobachtungen"

Gegen 22.40 Uhr wurden der Einsatzzentrale verdächtige Beobachtungen in einem Kindergarten in der Witzlebenstraße in Nürnberg gemeldet. Innerhalb weniger Minuten nach der Mitteilung wurde das Gebäude durch Polizeikräfte umstellt.

Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen eine geöffnete Tür fest. Im ersten Obergeschoss waren Räume durchwühlt worden, zudem wurde starker Rauch bemerkt. In der Küche der Einrichtung wurden mehrere Handtücher auf dem Herd sowie im Backofen festgestellt; zudem waren die Heizgeräte vollständig aufgedreht, sodass die Tücher bereits brannten.

Das Feuer wurde durch die Beamten und im Anschluss durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Durch das sofortige Tätigwerden konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Lediglich Küchenmöbel waren angesengt, sodass ein geschätzter Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand.

Nach der Hausdurchsuchung wurden weder Menschen noch fehlende Unterlagen festgestellt. Der Kriminaldauerdienst wurde hinzugezogen und sicherte die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt nun unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie einer vorsätzlichen Brandstiftung.

Zeugen, die um den Tatzeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.