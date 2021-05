Nürnberg vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Imbiss steht mitten in der Nacht in Vollbrand: Einsatzkräfte können Stand nicht retten

Mitten in der Nacht auf Freitag stand in Nürnberg ein Imbiss in Vollbrand. Ein Passant alarmierte zwar noch die Einsatzkräfte, dennoch konnten diese nicht verhindern, dass der Stand komplett abbrennt.