Skurriler Protest gegen Maskenpflicht: Mann will Kindern Mundschutze ausreden. Vor einer Grundschule in Nürnberg wollte am Dienstagmorgen (30. Juni 2020) ein Mann gegen die Verpflichtung zum Mund-Nasen-Schutz demonstrieren. Dabei trug er ein Papageien-Kostüm. Das berichtet die Polizei gegenüber inFranken.de.

Gegen 8 Uhr musste die Polizei zur Grundschule in Zerzabelshof ausrücken. Eltern riefen die Beamten, weil ein Mann in einem Vogelkostüm mit einem Spruchband gegen die Maskenpflicht demonstrierte. Eine Streife kontrollierte daraufhin den 44-Jährigen. Verstöße konnten allerdings keine festgestellt werden - es handle sich allenfalls um eine skurrile Angelegenheit, erklärt ein Sprecher der Polizei. Eine Gefahr sei zu keinem Zeitpunkt von dem Mann ausgegangen.

Hintergründe unklar: "Werden das Geschehen weiterhin beobachten"

Vermutlich sei es dem Mann um Meinungsaustausch gegangen, mutmaßt der Polizeisprecher. Die genauen Hintergründe seines Auftritts sind allerdings unklar. Die Polizisten stellten seine Personalien fest und "werden das Geschehen weiterhin beobachten". Ansonsten bleibt die "Demonstration" folgenlos.