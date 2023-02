Netto kündigt Schließung von langjähriger Filiale an: Zum 15. April 2023 wird die Hersbrucker Netto-Filiale in der Poststraße 12 dauerhaft schließen. An diesem Tag findet der letzte Verkaufstag statt. Seit dem 28. November 1991 bestehe der Supermarkt hier, wie eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage von inFranken.de berichtet.

Das Aus für den langjährigen Einkaufsmarkt steht derweil in direktem Zusammenhang mit dessen Alter. Die Netto-Filiale sei nicht mehr zeitgemäß, heißt es vonseiten der Discounterkette.

Hersbrucker Netto-Filiale macht zu - Discounter hält nach Alternativstandort Auschau

Der Netto-Markt in der Poststraße werde geschlossen, da sie zu klein sei und nicht mehr dem modernen Filialkonzept entspreche, so die Sprecherin. Eine Erweiterung sei bei diesem Objekt nicht möglich, daher werde zurzeit nach einem Alternativstandort für die Filiale in Hersbruck gesucht.

Die Hersbrucker Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden in umliegenden Netto-Filialen weiter beschäftigt, heißt es zudem.

Der Discounter Penny hat indessen bundesweit große Pläne: 2023 sollen etliche Filialen schließen oder umgebaut werden.