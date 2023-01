Hersbruck vor 32 Minuten

Ungeklärte Ursache

Auto steht in Flammen - Feuerwehr rückt mit 20 Einsatzkräften an

Am Donnerstag (19. Januar 2023) stand ein Auto vor dem ehemaligen Krankenhaus in Hersbruck in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 20 Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen.