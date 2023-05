Nürnberger Smokehouse "Boogie's BBQ" schließt ab Sonntag (21. Mai 2023)

ab Sonntag (21. Mai 2023) Gebürtiger Amerikaner brachte 2013 Smoker-Kultur nach Nürnberg

brachte nach Fans nach Verkündung entsetzt : "Ich bin geschockt"

nach Verkündung : "Fühlen uns verpflichtet" - Team will in Umgebung bleiben

Das "Boogie's BBQ" im Nürnberger Süden ist ein Smokehouse nach Vorbild der Grill-Kultur aus St. Louis. Gute 10 Jahre lang versorgten der gebürtige Amerikaner Falk Norris und sein Team die Gäste mit langsam und bei niedriger Temperatur geräuchertem Fleisch. Am Samstag (20. Mai 2023) ist allerdings der letzte Tag in der Nimrodstraße 10, bestätigt er im Gespräch mit inFranken.de. Die Neuigkeit stößt auf Entsetzen vieler Stammgäste.

Pachtvertrag von Nürnberger "Boogie's BBQ" ausgelaufen - doch Betreiber arbeitet an neuem Objekt

"Ich bin geschockt" und "we need answers" ist unter der Schließungsnachricht auf Facebook zu lesen. "Der Pachtvertrag ist ausgelaufen", so der Gastronom. Im Gespräch mit dem Verpächter habe man keine Übereinstimmung bezüglich einer gemeinsamen Zukunft finden können. Doch das soll nicht das Ende sein. "Wir machen unseren Job gerne und es ist geplant, dass wir an einer anderen Adresse weitermachen."

Mithilfe eines Immobilienentwicklers habe Norris schon ein neues Objekt in Nürnberg im Blick. "Es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber die Stadt müsste in den nächsten paar Wochen ihr Okay geben und dann gehts weiter", schildert er den aktuellen Stand. Das Objekt sei ein "ziemlich alter Werkschuppen", der gut zum Konzept von "Boogie's BBQ" passe. "Es ist ein tolles Gebäude und nicht weit weg. Es befindet sich in der Nähe eines kulturellen Hotspots in der Nürnberger Südstadt", verrät er.

Allerdings müsse noch viel getan werden. Norris geht vorsichtig von einer Fertigstellung der Bauarbeiten im September aus. Das Konzept solle wie gewohnt bestehen bleiben, denn es habe sich bewährt. So kämen auch Gäste aus anderen Städten wie Bamberg angereist. Das eingespielte Team wolle Falk Norris selbstverständlich mitnehmen. Zum Schluss sagt er: "Wir fühlen uns verpflichtet, Nordbayern noch mit BBQ zu versorgen."

