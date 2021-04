Tragischer Unfall in Feucht: Wie die Polizei berichtet, hat am Dienstag (6. April 2021) ein 45-jähriger Gabelstaplerfahrer eine 94 Jahre alte Frau erfasst. Der Mann fuhr gegen 10.55 Uhr mit einem Gabelstapler über den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Gsteinacher Straße, als er die Seniorin übersah.

Er erfasste die 94-Jährige mit dem Gabelstapler, woraufhin die Frau schwer verletzt wurde. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte schwer verletzte Rentnerin in ein Krankenhaus.