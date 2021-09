Nürnberg vor 1 Stunde

Polizeieinsatz

Fahrkartenkontrolle eskaliert: Frau (57) will keine Maske tragen - und verprügelt VAG-Mitarbeiterin

Eine Fahrkartenkontrolle in der U2 in Nürnberg eskalierte. Eine 57-Jährige, die sich in der U2 befand, wollte keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, wurde aggressiv und schlug auf eine VAG-Mitarbeiterin. Die Polizei wurde verständigt.