Der Sommer 2022 wirkt auf viele Franken so unbeschwert wie lange nicht mehr: Urlaub, Biergartenbesuche, Festivals, private Feiern - fast alles ist komplett ohne Corona-Maßnahmen möglich. Doch die Fallzahlen sind im Juli massiv gestiegen - bemerkbar macht sich die Sommerwelle vor allem durch enormen Personalmangel, gerade in den Kliniken. Die Sorge vor einer weiteren Explosion der Inzidenzen in Herbst und Winter wächst - und damit auch die Befürchtung vor neuen Einschränkungen. Am Montag (18. Juli 2022) liegen drei der bundesweit am stärksten betroffenen Corona-Kreise in Franken. Wir geben euch den Überblick zur aktuellen Lage.

Landkreise Wunsiedel, Kulmbach und Hof unter den deutschen Corona-Hotspots

Besonders betroffen sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) der Landkreis Wunsiedel, der Landkreis Kulmbach und der Landkreis Hof. Sie alle sind unter den zehn deutschen Corona-Hotspots zu finden. Die höchste Inzidenz der dreien weist der Kreis Wunsiedel mit 1814,5 Fällen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner auf. Das ist auch der tagesaktuell zweithöchste Wert in ganz Deutschland und die höchste 7-Tage-Inzidenz in Bayern (Stand. 18. Juli 2022).

Als fränkische "Corona-Hochburgen" folgen der Kreis Kulmbach (1555,4) und der Kreis Hof (1439,9). Ebenfalls überdurchschnittlich hohe Fallzahlen wurden in der vergangenen Woche aus der Stadt Hof gemeldet (1246,3) sowie aus dem Landkreis Roth (1237,7) und aus der Stadt Bayreuth (1197,9).

Bayernweit am drittniedrigsten liegt hingegen die Stadt Erlangen mit einer Inzidenz von 412,9. Laut RKI folgt ihr im Bayern-Ranking von unten das Nürnberger Land mit 466,3 Fällen innerhalb der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen gerechnet.

Franken-Inzidenz geht steil nach oben: Corona-Rekordwert seit Monaten

Betrachtet man die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz in Franken, so kennt die Kurve nur eine Richtung: nach oben. Am Montag lag die Inzidenz für alle fränkischen Kommunen zusammen bei 973 - ein Negativrekord seit mehreren Monaten.

Konkret vermeldete das RKI am 29. April 2022 zuletzt einen Inzidenzwert von 919,38 - danach sanken die Zahlen rapide, bis sie Anfang Juni wieder in die Höhe schossen. Experten sehen dafür unter anderem die Omikron-Subvariante BA.5 in der Verantwortung, die nach aktuellen Kenntnisstand zwar nicht gefährlicher als die Ursprungsmutante sein soll, dafür aber deutlich ansteckender. Dementsprechend sind die Corona-Belegungszahlen auf den Intensivstationen verhältnismäßig niedrig. Am höchsten ist die Auslastung aktuell im Kreis Schweinfurt (33 Prozent) und im Kreis Wunsiedel (28 Prozent).

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter.

