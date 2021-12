Nach der Absage des Nürnberger Christkindlesmarkt haben die Krippenfiguren, die normalerweise in der historischen, mit Reetdach gedeckten Krippe in der Mitte des Hauptmarkts vor der Frauenkirche zu bewundern sind, wieder einen passenden Aufstellungsort: Die Krippenfiguren stehen nunmehr in der Nürnberger Sebalduskirche, wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemeldung bekannt gibt.

Der für den Christkindlesmarkt zuständige Wirtschafts- und Wissenschaftsreferent der Stadt Nürnberg, Dr. Michael Fraas, sagt hierzu: „Die Krippe bildet seit vielen Jahren ein Herzstück und auch geistlichen Orientierungspunkt inmitten des Markts. In St. Sebald, Nürnbergs ältester Pfarrkirche, haben die Krippenfiguren wie bereits im Vorjahr eine schöne und würdige Herberge gefunden. Es lohnt sich, dort einen Augenblick innezuhalten und manch freudige Erinnerung an den Christkindlesmarkt vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen.“

Die Leiterin des städtischen Marktamts und Christkindlesmarkt-Chefin, Christine Beeck, betont: „Es ist uns eine Freude, dass die Krippenfiguren einen adäquaten Platz gefunden haben. Den Nürnbergerinnen und Nürnbergern wie auch unseren Gästen wird damit insbesondere in der Adventszeit die Möglichkeit gegeben, die über 80 Jahre alten, aus Lindenholz handgeschnitzten Krippenfiguren zu bewundern und sich auf Weihnachten einstimmen zu können.“

Dr. Michael Fraas und Christine Beeck danken der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Sebald und vor allem Pfarrer Dr. Martin Brons für die spontane Gastfreundschaft.

Die Krippenfiguren sind bis Anfang Februar 2022 in der Sebalduskirche ausgestellt. Öffnungszeiten der Kirche und weitere Informationen zu St. Sebald unter: https://sebalduskirche.de/.