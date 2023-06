Weißenburg: Einbruch in Fahrradgeschäft - hoher Entwendungsschaden

Am frühen Freitagmorgen (23.06.2023) brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in Weißenburg ein und entwendeten mehrere hochwertige Fahrräder. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:00 Uhr teilten Zeugen einen optischen Alarm an einem Geschäft in der Augsburger Straße mit. Die Beamten der Polizeiinspektion Weißenburg fanden vor Ort einen zerstörten Eingangsbereich vor.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten um 03:17 Uhr (Alarmauslösung) gewaltsam in das Geschäft eingedrungen waren und dort mehrere hochwertige Fahrräder im Wert von rund 100.000 Euro entwendeten. Der verursachte Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

Vor Ort wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die um den Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht haben (fremde Personen, Fahrzeug, in das Fahrräder geladen wurden etc.) werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

