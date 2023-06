SEK-Einsatz in Nürnberg nach Schussgeräuschen - Polizei umstellt Gebäude

Polizeieinsatz in Nürnberg nach Schussgeräuschen Wohnung: Am Samstagmorgen (17. Juni 2023) ist es in Nürnberg zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen, nachdem Anwohner Schussgeräusche aus einer Wohnung im Westen der Stadt wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte nahmen einen 59-jährigen Mann fest, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Demnach ging bei der Einsatzzentrale gegen 7 Uhr ein Anruf ein, wonach aus einer Wohnung in der Muggenhofer Straße mutmaßliche Schussgeräusche zu hören waren. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West sowie benachbarter Dienststellen lokalisierten die betreffende Wohnung, umstellten das Gebäude und zogen Spezialeinsatzkräfte hinzu.

SEK-Einsatz im Nürnberger Westen: Polizei nimmt 59-Jährigen fest

Gegen 10 Uhr betrat das Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung und nahm einen 59-jährigen Mann vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole auf und stellten diese sicher. Der Tatverdächtige war dem Präsidium zufolge deutlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab etwa 2 Promille.

Ersten Ermittlungen zufolge gab der Tatverdächtige aus der Wohnung, mutmaßlich durch ein geöffnetes Fenster, einen Schuss mit einer Schreckschusspistole ab. Eine 26-jährige Spaziergängerin, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe des Mehrfamilienhauses befand, klagte aufgrund des lauten Knalls über ein akutes Lärmtrauma. Aus diesem Grund leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Zur Bewältigung der Einsatzlage war die Muggenhofer Straße zwischen der Pestalozzistraße und der Maximilianstraße für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Auf einem Spielplatz in Erlangen hat ein Junge derweil mehrere Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Die Waffe hatte der 12-Jährige zuvor seinem Großvater entwendet. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findet ihr in unserem Lokalressort.