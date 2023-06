Erlangen: Bub nimmt Waffe von Opa - und feuert Schüsse auf Kinderspielplatz ab

In Erlangen ist es am Freitagabend (16. Juni 2023) zu einem Polizeieinsatz gekommen: Gegen 19.45 Uhr hielt sich ein 12 Jahre alter Junge auf einem Kinderspielplatz in der Stoke-on-Trent-Straße in Erlangen auf. "Dort wollte er wohl seine Freunde beeindrucken und schoss mit einer Schreckschusswaffe fünf Mal in die Luft", berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt. "Es kam hierbei glücklicherweise zu keinen Personen- oder Sachschäden."

Die 9-Milimeter-Schreckschusspistole hatte der 12-Jährige vorab heimlich aus dem unversperrten Nachttisch seines Großvaters entnommen. Die Waffe samt Knallpatronen wurden im Rahmen des Polizeieinsatzes sichergestellt.

Polizeieinsatz in Erlangen: Schreckschusswaffe auf Kinderspielplatz abgefeuert

Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen einer solchen Waffe erlaubnispflichtig und an einen Waffenschein gebunden sei. Über einen solchen habe der Junge aufgrund seines Alters selbstverständlich nicht verfügen können.

"Hinsichtlich der Aufbewahrungspflichten muss sich nun der Großvater verantworten, da solche Waffen nur so aufbewahrt werden dürfen, dass Unberechtigte keinen Zugriff darauf haben", teilt die Erlanger Polizeiinspektion mit. Der Großvater hätte die Schreckschusspistole demnach getrennt von der Munition in einem verschlossenem Verhältnis aufbewahren müssen, um eben solche unberechtigten Zugriffe von Dritten zu verhüten.

