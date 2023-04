Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen (23. April 2023) gegen 06.15 Uhr mit seinem Auto im Mittelbügweg in Schwaig bei Nürnberg in Richtung Röthenbach gefahren. Während seiner Fahrt ist er allerdings am Steuer eingeschlafen, wie die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz berichtet.

Aus diesem Grund konnte der Fahrer nicht rechtzeitig reagieren, sodass das Auto frontal gegen ein geparktes Wohnmobil stieß. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Außerdem verletzte sich der 60-jährige Fahrer leicht, weshalb ihn Einsatzkräfte ins Klinikum Nürnberg-Süd brachten.

