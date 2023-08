Wie die Polizeiinspektion Schwabach am Sonntagmorgen (27. August 2023) in einer Pressemitteilung berichtet, hatte es eine bislang unbekannte Person auf eine 45-jährige Kraftfahrerin abgesehen. Die 45-Jährige war mit ihrem Auto und geöffnetem Fahrerfenster im Sorger Weg Höhe Idealweg in Richtung Sorg unterwegs, als sie ein "zischendes Geräusch" hörte, einen "kurzen Schmerz" am Hals spürte, so die Polizei, und etwas in den Fußraum ihres Wagens fiel.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Plastikprojektil, welches vermutlich aus einem Luftdruckgewehr verschossen wurde. Die Kraftfahrzeugführerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie konnte keinerlei Personen in der Umgebung wahrnehmen. Die Schwabacher Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwabach unter Telefonnummer 09122/927-0 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © #253497/Colourbox