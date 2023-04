Rothenburg o.d. Tauber: Zahlreiche Wohnungseinbrüche im Bereich Rothenburg o.d. Tauber - Zeugensuche

Im Zeitraum von 06.04.2023 (Donnerstag) bis 09.04.2023 (Sonntag) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Rothenburg o.d. Tauber zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Insgesamt wurden im genannten Tatzeitraum fünf Wohnungseinbrüche zur Anzeige gebracht. In zwei weiteren Fällen setzten die Täter zum Einbruch an, es gelang ihnen jedoch nicht, in die Wohnräume zu gelangen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fälle:

- Lindenstraße, Rothenburg o.d. Tauber

Im Zeitraum zwischen 06.04.2023, 17:45 Uhr bis 22:25 Uhr, gelangten der oder die Täter über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und flüchteten.

- Königsberger Weg, Rothenburg o.d. Tauber

Im Zeitraum zwischen 06.04.2023, 19:30 Uhr bis 23:05 Uhr, drangen der oder die Täter gewaltsam über die Terrassentür in die Innenräume der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen.

Bei einer Nachschau in der unmittelbaren Umgebung stellten die Beamten an einem weiteren Anwesen im Königsberger Weg Hebelspuren an der Terrassentür fest. Die Wohnung steht derzeit leer, ob ein Eindringen in die Wohnräume stattgefunden hat, ist derzeit noch unklar.

- Erlbacher Straße, Rothenburg o.d. Tauber

Im Zeitraum von 08.04.2023, 13:00 Uhr bis 09.04.2023, 15:30 Uhr, hebelten der oder die Täter das rückwärtige Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume, welche sie ebenfalls durchwühlten.

- Hauptstraße, Gebsattel

Der oder die unbekannten Täter drangen in der Zeit von 07.04.2023, 19:00 Uhr bis 08.04.2023, 15:00 Uhr, über die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses ein, durwühlten die Räume und flüchteten.

An zwei weiteren Anwesen fanden die Beamten jeweils Hebelspuren an Fensterrahmen und Terrassentüren vor, wobei die Täter nicht in die Innenräume gelangten. Hierbei handelt es sich jeweils um ein Reihenhaus in der Schweinsdorfer Straße (Tatzeitraum: 06.04.23, 19:30 Uhr bis 23:05 Uhr) und der Libaviusstraße (Tatzeitraum: 02.04.23 bis 09.04.23).

Zu dem jeweils entstandenen Entwendungs- bzw. Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren an den Tatörtlichkeiten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen (Fahrzeuge, Personen etc.) gemacht haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

